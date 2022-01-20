В Народном Совете обсудили предложения по законодательному урегулированию вопросов в сфере исполнительного производства

Сегодня, 20 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению предложений по усовершенствованию нормативной правовой базы Республики.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства доходов и сборов, Министерства юстиции и Центрального Республиканского Банка.

Председатель Комитета Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал, что на заседании рассматривались предложения по урегулированию в Республике правоотношений в сфере исполнительного производства.

«В адрес Комитета поступили предложения от Министерства юстиции по разработке проекта закона, направленного на закрепление условий и порядка принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, которым предоставлено право возлагать на физических лиц, юридических лиц, Донецкую Народную Республику, муниципальные образования обязанности по передаче другим физическим лицам, юридическим лицам или в соответствующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения определенных действий.

Так, предлагается закрепить на законодательном уровне основные принципы исполнительного производства, определить органы принудительного исполнения, их полномочия, а также права и обязанности сторон исполнительного производства, меры принудительного исполнения и другие нормы в сфере исполнительного производства.

Комитет проанализирует все поступившие предложения и учтёт их при разработке соответствующего проекта закона», – пояснил Андрей Баевский.

Также парламентарии обсудили положения проекта закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «Об особенностях взыскания задолженности с отдельных юридических лиц в порядке исполнительного производства».

«Так, предлагается распространить действие моратория на осуществление судебными приставами мер по принудительному исполнению решений судов и других органов о взыскании задолженности на филиалы юридических лиц – нерезидентов, аккредитованных в соответствии с законодательством ДНР. В настоящее время такая норма действует только в отношении государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных корпораций и государственных концернов», – рассказал председатель Комитета.