В Народном Совете обсудили проблемные вопросы правоприменения норм Закона «О рекламе»

В пятницу, 18 июня, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, на котором парламентарии обсудили положения законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе».

Итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Рассматриваемый сегодня законопроект разработан и внесён на рассмотрение Народного Совета депутатом Натальей Волковой.

Проект закона подготовлен в целях обеспечения единообразного подхода к разрешению вопросов, возникающих при разграничении понятий рекламных конструкций и конструкций, носящих справочно-информационный характер. Это позволит устранить неоднозначное понимание и применение норм Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе» на практике», − сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский отметил, что по итогам обсуждения Комитетом принято решение рекомендовать законопроект к рассмотрению и принятию Народным Советом в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению.