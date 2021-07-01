В Народном Совете обсудили проблемные вопросы, связанные со вступлением отдельных категорий граждан в гражданство Российской Федерации (Видео)

Сегодня, 1 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству при участии представителей Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству и Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству.

На мероприятии обсуждались проблемные вопросы, связанные со вступлением в гражданство Российской Федерации отдельных категорий граждан.

Участие в заседании также приняли представитель Главы ДНР в Народном Совете, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной политики и аппарата советника Главы ДНР по правам ребёнка.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, в комментарии представителям СМИ рассказала председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«В адрес Комитета поступил ряд обращений от граждан, в которых поднимается очень актуальная тема для нашего государства – вопросы, связанные со вступлением в гражданство Российской Федерации отдельных категорий несовершеннолетних.

К сожалению, в результате вооружённой агрессии со стороны Украины сложилась ситуация, когда в некоторых семьях один из родителей остался на территории Украины. Соответственно, отсутствует физическая возможность получить согласие второго родителя на вступление несовершеннолетнего ребёнка в гражданство Российской Федерации. Также есть случаи, когда один из родителей находится на территории Республики, но в силу различных причин не желает предоставлять такое согласие. Этот вопрос и обсуждался на расширенном заседании», − сообщила парламентарий.

В свою очередь председатель Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский подчеркнул, что рассматриваемый вопрос взят депутатским корпусом на особый контроль.

«Сегодня состоялось совместное заседание комитетов Народного Совета. На нём рассматривались возможные варианты разрешения проблемных вопросов, возникающих у граждан, которые находятся в состоянии развода и желают подать заявления на вступление в гражданство Российской Федерации вместе со своими несовершеннолетними детьми. В таких семьях могут возникать трудности в получении согласия второго родителя на вступление ребёнка в гражданство РФ.

Мы получаем значительное количество обращений по этому поводу, что говорит о высокой актуальности и социальной значимости поднятой темы. При этом нужно обязательно учитывать, что каждое обращение индивидуально, со своей спецификой. Депутатский корпус сделает всё возможное для того, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию и оказать адресную помощь нашим гражданам в данном вопросе. Наши граждане должны проходить путь получения паспорта комфортно и в максимально сжатые сроки», − отметил Андрей Баевский.

По итогам заседания принято решение направить ряд обращений в адрес компетентных органов государственной власти и совместно с ними проработать возможный алгоритм разрешения сложившейся ситуации.