В Народном Совете обсудили проект закона «О стандартизации»

Во вторник, 16 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле с участием приглашённых представителей Министерства промышленности и торговли, Правительства, ГП «Донецкстандартметрология», а также представителя Главы Республики в Народном Совете.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы применения законодательства в сфере стандартизации, а также отдельные вопросы реализации проекта закона «О стандартизации».

Законопроект будет определять правовые основы стандартизации в Донецкой Народной Республике, в том числе функционирования государственной системы стандартизации, и будет направлен на обеспечение единой государственной политики в сфере стандартизации.

В настоящее время проект закона находится на завершающей стадии подготовки.