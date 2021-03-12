В Народном Совете обсудили проект закона «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов»

В пятницу, 12 марта, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне и Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике. В мероприятии также принял участие представитель Министерства государственной безопасности.

Председатель Комитета по безопасности и обороне Виталий Кравец рассказал пресс-службе Народного Совета о рассмотренных на заседании вопросах.

«Сегодня на заседании Комитета мы обсудили положения законопроекта «О внесении изменения в Закон Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов», предусматривающего право отдельной категории, а именно взрослых и детей с ограничениями по здоровью I, II группы и лиц, их сопровождающих, на внеочередной пропуск через Государственную границу Донецкой Народной Республики.

Рассматриваемый вопрос актуален и требует особого внимания к себе. При этом не следует забывать и о других категориях наших граждан: лицах пожилого возраста (старше 70 лет); гражданах с детьми до 3-х лет; женщинах с явными признаками беременности; тяжело больных (перенёсших операции, страдающих тяжёлыми заболеваниями) и проч.

В ходе обсуждения законопроекта было акцентировано внимание на статье 22 Закона Донецкой Народной Республики «О Государственной границе Донецкой Народной Республики», согласно которой режим в пунктах пропуска через Государственную границу, а именно правила въезда (входа) в эти пункты, пребывания и выезда (выхода) из них лиц, транспортных средств, устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Донецкой Народной Республики.

Мы детально проанализировали опыт Российской Федерации в регулировании правоотношений в данной сфере, что немаловажно, учитывая избранный Донецкой Народной Республикой курс на гармонизацию законодательства с законодательством Российской Федерации».

Председатель Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова прокомментировала итоги обсуждения.

«Комитет согласен с тем, что затронутая в обсуждении проблематика актуальна и имеет большую социальную значимость. Тем более что о трудностях, с которыми сталкиваются лица с I, II группами ограничений по здоровью при пересечении Государственной границы Донецкой Народной Республики, наши парламентарии знают не понаслышке.

Стоит отметить, что частью 1 статьи 151 Закона Донецкой Народной Республики «О социальной защите инвалидов» предусмотрено, что при предъявлении подтверждающих документов взрослые и дети с I, II группами ограничений по здоровью имеют право на внеочередное обслуживание физическими лицами-предпринимателями на предприятиях, в учреждениях, организациях всех форм собственности и подчинения, предоставляющих услуги населению.

Однако учитывая, что Народный Совет Донецкой Народной Республики 29 ноября 2019 года принял Закон Донецкой Народной Республики «О Государственной границе Донецкой Народной Республики», регулирующий вопросы, связанные с пересечением Государственной границы, при решении обозначенной проблематики следует применять комплексный подход во избежание правовых коллизий. С этой целью к работе будут привлекаться представители заинтересованных органов», – резюмировала парламентарий.

Виталий Кравец добавил, что по результатам проведённого заседания принято решение продолжить работу в данной сфере с учётом поступивших предложений и замечаний.