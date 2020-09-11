В Народном Совете обсудили разработку законопроекта «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»

В пятницу, 11 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что парламентарии продолжили разработку законопроекта «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».

«Рассматриваемый сегодня законопроект разработан для определения основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности, полномочий ДНР в сфере внешнеторговой деятельности для обеспечения благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов Республики.

Проектом закона предусматривает разграничение положений, касающихся государственного регулирования внешнеторговой деятельности в сфере международной торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, что позволит обеспечить защиту внутреннего рынка и стимулирование прогрессивных структурных изменений в экономике в соответствии с международными договорами и законодательством ДНР. Законопроект соответствует избранному курсу внешней политики государства, направленному на гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», – сказал депутат.