Продолжается формирование нормативной правовой базы в сфере образования

В среду, 5 февраля, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, на котором представители Министерства образования и науки рассказали о ходе разработки и принятия нормативных правовых актов в сфере образования.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства здравоохранения и Донецкой городской администрации.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы рассмотрели вопросы, касающиеся состояния нормативной правовой базы в сфере образования. В ходе обсуждения заслушали результаты работы над рядом нормативных правовых актов, необходимых для полноценной реализации норм законодательства ДНР в сфере образования.

Согласно полученной информации, на данный момент Министерством образования и науки подготовлены и направлены на согласование в Правительство «Профессиональные стандарты педагогических работников», «Квалификационные характеристики по должностям научных работников», также на согласовании в Министерстве здравоохранения находятся «Нормы питания обучающихся в образовательных организациях ДНР».

Кроме того, по словам представителя профильного министерства, на завершающей стадии разработки находится «Инструкция о порядке начисления заработной платы работников сферы образования ДНР».

Следует отметить, что всё ещё остаётся ряд нерешённых проблем в сфере образования, требующих разработки и принятия подзаконных актов для их урегулирования, а также постепенного перехода от украинской системы регулирования образовательного и воспитательного процесса к республиканской, основанной на опыте Российской Федерации», – сказала депутат.