В Народном Совете обсудили вопросы гармонизации уголовно-правовых норм ДНР с российским законодательством

Сегодня, 13 января, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов гармонизации действующих нормативных правовых актов Республики с нормами российского права.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности и Министерства юстиции.

Заместитель председателя Комитета Владимир Медведев в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал, что на заседании обсуждались положения проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики»

«Законопроект предусматривает приведение норм Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики в соответствие с аналогичными положениями российского законодательства.

Так, предлагается в УПК ДНР закрепить ряд новых для нашего законодательства процессуальных институтов, таких как: порядок применения оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания; процессуальный статус потерпевшего; перечень следственных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела; участие понятых при производстве процессуальных и следственных действий с заменой на обязательную техническую фиксацию проводимого действия; стадия пересмотра судебных решений в порядке надзора; форма производства при заключении соглашения обвиняемого с прокурором о сотрудничестве и другие нормы.

Принятие законопроекта будет способствовать повышению эффективности уголовно-процессуальной деятельности в Республике», – отметил Владимир Медведев.

Также на заседании обсуждались поправки, предусмотренные проектом закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики», разработанного с целью приведения норм УК ДНР в соответствие с нормами Уголовного кодекса Российской Федерации с учетом особенностей правового регулирования в Республике.

«Так, предлагается привести в соответствие с нормами уголовного законодательства России статьи УК ДНР, регулирующие вопросы ответственности за такие преступления, как незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий, уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших защитников Отечества, а также иные преступления.

Принятие законопроекта обеспечит эффективную реализацию положений Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», – сообщил заместитель председателя Комитета.