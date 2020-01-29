В Народном Совете обсудили вопросы обеспечения углём льготных категорий граждан

Во вторник, 28 января, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам и Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Донецкой Народной Республики».

В мероприятии приняли участие представители Правительства и Министерства угля и энергетики ДНР.

О сути предлагаемых законопроектом изменений в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«Настоящий проект закона разработан членом Комитета Геннадием Ковальчуком и направлен на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. В частности, законопроектом предлагается установить дополнительные льготные категории работников социальной сферы, имеющих право на получение бесплатного твёрдого топлива.

Проект закона предусматривает внесение изменений в законы Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в сфере добычи (переработки) и использования угля (горючих сланцев), об особенностях социальной защиты работников горных предприятий», «О культуре», «Об образовании», «О здравоохранении» и «О социальной защите ветеранов войны» в части обеспечения социальных гарантий отдельным категориям лиц.

В настоящее время проект закона находится в работе Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, также в его доработке принимают участие представители Министерства угля и энергетики и других заинтересованных ведомств», – сообщил парламентарий.

В свою очередь председатель Комитета по социальной и жилищной политике Юлия Крюкова отметила, что предлагаемые изменения направлены также на установление норм, закрепляющих возможность предоставления отдельным категориям граждан компенсационных выплат на приобретение твердого топлива для бытовых нужд.

«Прежде всего проект закона конкретизирует порядки, касающиеся предоставления, на выбор получателя, компенсационных выплат или обеспечения твёрдым топливом для бытовых нужд в натуральном виде.

Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике совместно с представителями Правительства и Министерства угля и энергетики проработает вопрос, касающийся определения наиболее полного круга лиц, имеющих право на получение вышеупомянутой меры социальной поддержки.

Принятие законопроекта позволит усовершенствовать действующее законодательство в части предоставления социальных гарантий гражданам Донецкой Народной Республики», – подытожила депутат.