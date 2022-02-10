В Народном Совете обсудили вопросы правового регулирования исполнительного производства и деятельности религиозных организаций

Сегодня, 10 февраля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором обсуждались вопросы совершенствования законодательной базы Республики.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Главы ДНР, Верховного Суда, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры и Молодёжного Парламента ДНР.

Председатель Комитета Андрей Баевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал, что на заседании продолжилось рассмотрение предложений Министерства юстиции ДНР по разработке законопроекта «Об исполнительном производстве».

«Задача такого нормативного правового акта – установление правовых основ для правильного и своевременного исполнения судебных решений, актов других органов и должностных лиц в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц. Кроме того, урегулирование правоотношений в сфере исполнительного производства позволит обеспечить исполнение обязательств по международным договорам Донецкой Народной Республики.

В настоящее время на базе Комитета продолжается обсуждение концепции законопроекта, в основу которого будут положены правовые нормы, аналогичные нормам законодательства Российской Федерации.

В частности, предполагается закрепление следующих принципов осуществления исполнительного производства в ДНР: законности; своевременности совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения; уважения чести и достоинства физического лица; неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-физического лица и членов его семьи; соотносимости объёма требований взыскателя и мер принудительного исполнения», – рассказал депутат.

Также на заседании рассматривались положения проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики». Андрей Баевский отметил, что законопроектом предусмотрено приведение положений ГК ДНР, регламентирующих деятельность религиозных организаций, в соответствие с законодательством Российской Федерации.

«Прежде всего, предлагается ввести в статьи 157, 158, 159 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики такую категорию, как «свобода совести».

Кроме того, в целях гармонизации положений ГК ДНР с нормами российского права законопроектом предусмотрено внесение изменений в само определение религиозной организации.

Работа над указанными поправками продолжается», – сообщил председатель Комитета.