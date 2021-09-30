В Народном Совете обсудили вопросы предупреждения рецидивной преступности и совершенствования уголовного судопроизводства

Сегодня, 30 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов предупреждения рецидивной преступности, а также применения в уголовном процессе систем видеоконференцсвязи.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Елена Шишкина сообщила, что в ходе мероприятия рассматривались положения проекта закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы».

«Одним из ключевых направлений уголовной политики является сокращение рецидива преступлений за счёт совершенствования нормативно-правовой базы, а также повышения эффективности профилактической работы с лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике отсутствуют правовые основы предупреждения рецидивной преступности. В целях усовершенствования действующего законодательства Комитетом разработан проект закона «Об административном надзоре за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы», которым определяется круг лиц, в отношении которых может устанавливаться административный надзор, и перечень соответствующих ограничений.

Кроме того, законопроектом закрепляется порядок рассмотрения судами дел об установлении административного надзора, определяются основания и порядок установления, отмены, дополнения административных ограничений, их прекращения, а также права и обязанности поднадзорных лиц, полномочия органов внутренних дел при осуществлении ими административного надзора.

В настоящее время Комитетом обсуждаются основные положения проекта закона, к работе над ним будут привлекаться представители заинтересованных органов», − рассказала парламентарий.

Также на заседании обсуждалась возможность законодательного урегулирования вопросов применения в уголовном процессе систем видеоконференцсвязи.

«Использование информационных технологий, в том числе систем видеоконференцсвязи, в уголовном процессе − одно из наиболее перспективных направлений совершенствования организации судопроизводства, внедрение такой технологии поспособствует оптимизации уголовно-правовых процедур судебного производства, сокращению сроков рассмотрения дел. Особенно актуальна такая возможность сегодня, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день в Республике законодательно никак не регламентированы вопросы использования таких систем в уголовном процессе. В целях устранения данного пробела Комитетом прорабатывается возможность внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР, которые позволят судам рассматривать уголовные дела с использованием видеоконференцсвязи. На заседании обсуждалась концепция соответствующего законопроекта», − пояснила депутат, секретарь Комитета Оксана Сигидина.