В Народном Совете обсудили вопросы приведения отдельных норм Гражданского кодекса ДНР в соответствие с российским законодательством

Сегодня, 11 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению предложений по внесению изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства юстиции и Министерства доходов и сборов ДНР.

О новых законодательных инициативах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«В адрес Комитета поступило предложение Министерства юстиции о разработке законопроекта, предусматривающего внесение ряда изменений в действующий Гражданский кодекс ДНР с целью гармонизации его положений с законодательными нормами Российской Федерации.

На заседании обсуждалась концепция соответствующего проекта закона, предполагающая как внесение в ГК ДНР ряда правок технического характера, так и закрепление в законодательстве Республики новых для нас правовых норм», – сообщил парламентарий.

Председатель Комитета подробнее остановился на отдельных положениях Гражданского кодекса, которых коснутся изменения.

«В частности, на заседании рассмотрены предложения по конкретизации норм, регламентирующих вопросы признания несостоятельности (банкротства) гражданина.

Так, предлагается установить норму, согласно которой гражданин, который не способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, может быть признан банкротом по решению Арбитражного суда Донецкой Народной Республики. Действующим законодательством такая возможность предусмотрена только для юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», – пояснил Андрей Баевский.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Александр Быкадоров рассказал, что поступившие предложения также предусматривают закрепление в Гражданском кодексе ДНР ряда новых правовых категорий, таких как «наследственные фонды» и «цифровые права», регламентируют гражданско-правовые отношениям с участием иностранных лиц и вопросы применения в ДНР норм иностранного права и другие изменения.

«Комитет совместно с представителями всех заинтересованных органов детально проанализирует все поступившие инициативы, работа продолжится на следующих заседаниях», – резюмировал председатель Комитета.