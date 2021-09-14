В Народном Совете обсудили вопросы противодействия вовлечению несовершеннолетних в распространение наркотических средств

Сегодня, 14 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению вопросов профилактики участия несовершеннолетних лиц в распространении наркотических средств и психотропных веществ дистанционным способом.

Участие в заседании приняли представители Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики, Министерства государственной безопасности и Генеральной прокуратуры ДНР.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике слишком много молодых людей находятся под следствием за распространение наркотических веществ.

Закладка наркотиков является уголовным преступлением. Уголовная ответственность за преступления, связанные с распространением незаконных веществ, наступает с 16 лет. Если преступление было совершено до наступления указанного возраста, в таком случае ответственность несут родители, лица, их заменяющие, опекуны по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Стоит отметить, что преступления, связанные с наркотиками, − из разряда тяжких, и санкции по ним крайне суровые», − сказала Елена Шишкина.

Парламентарий подчеркнула, что проблема достигла угрожающих масштабов и уже превратилась в социальную катастрофу.

В ходе заседания парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 269 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

«Принятие законопроекта позволит устранить правовой пробел в части регулирования уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет», − резюмировала Елена Шишкина.

О мерах по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, предпринимаемых в настоящее время в образовательных организациях, рассказала член Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре Алла Оболенская.

«Сегодня распространение наркотиков происходит посредством интернета через «закладки».

Ведётся масштабная профилактическая работа по предотвращению участия несовершеннолетних в распространении наркотических средств. В частности, с обучающимися, их родителями и педагогами работают специалисты, детям с малых лет прививают культуру здорового образа жизни. Однако интернет-пространство и социальные сети диктуют детям другое. Это как раз пример того, как современные технологии используются не во благо, а во зло», − отметила депутат.

В свою очередь, член Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Алексей Жигулин акцентировал внимание на необходимости активизации и расширения направлений профилактической работы в указанной сфере.

«О вреде запрещённых веществ говорят много, в Республике пропагандируется здоровый образ жизни, однако, как это часто происходит, для молодых людей это просто способ быстро заработать деньги. Что касается риска быть задержанными, они все и всегда думают, что вот именно их не поймают.

Для предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, а также в целях формирования у несовершеннолетних личной ответственности за своё поведение необходимо прежде всего провести разъяснительную работу с обучающимися Республики. Также необходима профилактическая работа с родителями в целях формирования у них нетерпимого отношения к вовлечению детей в употребление наркотиков, предупреждение внутрисемейного вовлечения детей в наркотизацию. Кроме того, важно привлекать специалистов для оказания помощи «проблемным» семьям.

Отмечу, что эта работа должна проводиться не «ради галочки», а в целях борьбы с такой опасной проблемой, как наркомания, а также в целях воспитания подрастающего поколения Республики. Решать эту проблему и вести разъяснительную работу нужно только общими усилиями органов внутренних дел, систем здравоохранения, образования и СМИ», − сказал Алексей Жигулин.

В ходе заседания парламентарии обсудили с заинтересованными органами власти предполагаемые профилактические и превентивные меры, направленные на противодействие вовлечению несовершеннолетних в распространение наркотических средств. Работа Комитета в данном направлении с привлечением заинтересованных лиц будет продолжена.

Также был рассмотрен ряд обращений, поступивших в адрес Комитета.