В Народном Совете обсудили вопросы реализации законодательных норм социальной поддержки льготных категорий граждан

В четверг, 6 июня, состоялось заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле, на котором парламентарии рассмотрели вопросы обеспечения льготных категорий граждан твёрдым бытовым топливом и компенсационных выплат на приобретение угля.

В мероприятии приняли участие представители Министерства угля и энергетики, Министерства труда и социальной политики.

Заместитель председателя Комитета Игорь Матрус рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах обсуждения.

«По информации Министерства угля и энергетики, озвученной заместителем министра Алексеем Василенко, в Республике уже началась выдача работникам угледобывающих предприятий твёрдого бытового топлива за счёт средств государственных угледобывающих предприятий. На сегодняшний день выдано около 40% от запланированного к выдаче объёма угля.

Для финансирования социальных обязательств перед пенсионерами, работавшими на ликвидируемых или подлежащих консервации шахтах, а также членами их семей, подписано соглашение о выделении субсидии из республиканского бюджета на сумму 76 миллионов рублей», – сообщил депутат.

Он также добавил, что депутаты подняли вопрос о качестве предоставляемого угля.

«Министерство нас заверило, что вопрос корректировки качества твёрдого бытового топлива возможно решить, обратившись в республиканское предприятие «Углекачество». Его сотрудники выезжают по адресу обратившегося получателя, составляют акт, подтверждающий факт предоставления угля ненадлежащего качества, который послужит основанием для замены угля. Контактную информацию, а именно номера телефонов «Углекачества», горячей линии профильного министерства, для составления такого обращения можно узнать в пунктах выписки и выдачи угля республиканского предприятия «Донбассуглереструктуризация» и на сайте Минугля», – сказал парламентарий.

Игорь Матрус напомнил о том, что по информации Министерство труда и социальной политики территориальные управления труда и социальной защиты населения ведут приём документов льготных категорий населения, имеющих право на получение компенсационных выплат на приобретение угля.

«Претендовать на компенсацию могут ветераны войны, члены семей погибших и умерших защитников Донецкой Народной Республики, чернобыльцы, многодетные семьи, имеющие трёх и более детей. И это не полный перечень льготных категорий. Компенсационные выплаты начнутся уже в сентябре и продлятся до конца этого года, при этом приём документов будет осуществляться до 10 декабря 2020 года», – сообщил парламентарий.

По итогам заседания парламентарии определили форму мониторинга ситуации для получения данных в оперативном режиме.