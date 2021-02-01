В Народном Совете обсудили вопросы реализации законодательства в сфере информации и информационных технологий

В пятницу, 29 января состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

На мероприятии обсуждались вопросы, связанные с проблематикой реализации законов Донецкой Народной Республики, а также оказанием содействия в части разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов по вопросам ведения Комитета.

В заседании приняли участие представители Министерства связи и Министерства информации ДНР.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвёл председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Совместно с представителями республиканских органов исполнительной власти были проанализированы законы Донецкой Народной Республики, относящиеся к сфере ведения Комитета, в частности, законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», «Об информации и информационных технологиях», «Об электронной подписи», «О персональных данных», «О радиочастотном ресурсе» и другие, на предмет наличия разработанных и принятых подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений указанных законов в рамках взаимодействия Народного Совета и органов государственной власти.

Стоит отметить, что отсутствие нормативной правовой базы предопределяет невозможность надлежащего функционирования республиканских органов исполнительной власти и обеспечения защиты прав граждан в установленном законом порядке. Помимо рассмотрения перечня непринятых подзаконных нормативных правовых актов, обсуждались меры, принятые и планируемые республиканскими органами исполнительной власти, направленные на разработку нормативных правовых актов, а также стадии их разработки и проблемные вопросы, связанные с данным процессом», − отметил парламентарий.

Владислав Бердичевский сообщил, что на заседании также были рассмотрены вопросы законодательного регулирования трансграничного сотрудничества Донецкой Народной Республики и Российской Федерации в сфере деятельности Комитета. По итогам обсуждения принято решение предложить республиканским органам предоставить в адрес Комитета свои инициативы по данному вопросу.

«Подводя итоги заседания, хотелось бы выразить благодарность представителям Министерства связи и Министерства информации за проделанную работу, направленную на совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики», − резюмировал председатель Комитета.