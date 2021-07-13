В Народном Совете обсудили вопросы совершенствования уголовного законодательства и меры по недопущению вовлечения детей в преступную деятельность

Сегодня, 13 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, на котором парламентарии обсудили предложения по внесению изменений в ряд действующих нормативных правовых актов.

Участие в мероприятии приняли представители Министерства внутренних дел ДНР.

О рассмотренных законопроектах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности», направленному на создание дополнительных правовых условий для оперативного поиска без вести пропавших детей. Так, предлагается законодательно закрепить порядок определения местонахождения несовершеннолетних с использованием геолокационных данных мобильных устройств, снабжённых системой определения координат.

Кроме того, Комитет совместно с приглашёнными лицами проработал заключения на законопроект «О внесении изменений в статью 242 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики», которым предлагается установить уголовную ответственность за хулиганство, совершённое с применением насилия при отсутствии предварительного сговора, а также совершённое группой лиц.

Также на заседании была продолжена работа над проектом закона «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и о внесении изменений в статью 58 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении», предусматривающим закрепление полномочий органов исполнительной власти на утверждение порядка оказания медицинской помощи отдельным категориям осуждённых лиц.

Работа над указанными проектами законов будет продолжена на следующих заседаниях Комитета совместно с представителями заинтересованных органов», − сообщила председатель Комитета.

Елена Шишкина добавила, что также в ходе заседания парламентарии обсудили с представителями Министерства внутренних дел вопросы противодействия вовлечению несовершеннолетних в распространение наркотических средств.

«В последнее время особую актуальность приобретает проблема, связанная с вовлечением несовершеннолетних в процесс распространения запрещённых веществ дистанционным способом.

Министерством внутренних дел предпринимаются меры по противодействию таким преступлениям, ведётся активная работа с молодёжью. Сегодня мы обсудили вопросы профилактики участия несовершеннолетних в незаконной деятельности, обсудили возможность проведения совместных мероприятий. Данный вопрос имеет очень высокую социальную значимость, поэтому депутаты Народного Совета готовы оказывать всяческое содействие в решении проблемы», − резюмировала парламентарий.