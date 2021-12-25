В Народном Совете обсудили вопросы законодательного регулирования сфер рекламы и архивного дела

В пятницу, 24 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

В мероприятии приняли участие представители Министерства информации ДНР и Главного государственного управления документационного обеспечения и архивного дела ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что на повестку дня были вынесены вопросы совершенствования законодательства о рекламе и урегулирования правоотношений в сфере архивного дела.

«На заседании обсуждались предложения по доработке проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О рекламе», направленного на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

Законопроектом предлагается законодательно закрепить исчерпывающий перечень информации, на которую не распространяется действие норм Закона «О рекламе». К примеру, в него будет включена информация о товарах, работах, услугах и их производителе, размещённая в витрине магазина, помещения или сооружения, в котором они реализуются или предоставляются потребителю, в том числе на элементах оборудования или оформления мест торговли.

Кроме того, законопроектом дополняются нормы, устанавливающие как запрет, так и требования к сопровождению рекламы алкогольной продукции, финансовых услуг и финансовой деятельности, а также ответственность для кредитных организаций.

В основу проекта закона положены нормы Федерального закона Российской Федерации «О рекламе», – сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский добавил, что на заседании обсуждались и положения законопроекта «Об архивном деле в Донецкой Народной Республике», разработанного с учётом курса на гармонизацию собственного законодательства с российским.

«Главная цель законопроекта – совершенствование регулирования правоотношений в сфере организации комплектования, хранения, учёта и использования архивов и архивных документов, а также управления архивами в целях обеспечения их безопасности и сохранности, всестороннего использования в интересах граждан, общества и государства.

Так, проектом закона устанавливается понятийный аппарат, определяются источники комплектования государственных и муниципальных архивов. Помимо этого, предлагается законодательно закрепить особенности гражданского оборота документов Архивного фонда ДНР, находящихся в частной собственности, и определить обязанности органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц по комплектованию государственных и муниципальных архивов.

«Мы обсудили предложения по доработке законопроекта, работа над ним продолжается», – резюмировал председатель Комитета.