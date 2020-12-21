В Народном Совете обсудили вопросы законодательного урегулирования деятельности угледобывающих артелей

В понедельник, 21 декабря, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам и Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий, посвящённое обсуждению проекта закона «Об особенностях регулирования отношений, связанных с добычей угля некоторыми субъектами предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в отдельные законы Донецкой Народной Республики».

В комментарии пресс-службе Народного Совета заместитель председателя Временной комиссии Дмитрий Чурадзе отметил, что в законопроекте были учтены замечания и предложения заинтересованных органов, в дальнейшем работа над ним будет продолжена совместно с профильным комитетом.

«Малые угледобывающие предприятия, как отдельный субъект предпринимательской деятельности могут иметь право на существование лишь на чётко установленных законом основаниях. Временная комиссия провела работу, направленную на совершенствование законодательной базы, регламентирующей деятельность указанных предприятий в ДНР.

На данном этапе члены Временной комиссии проанализировали все заключения, поступившие на проект закона, что позволило выявить проблематику и наметить дальнейшие пути ее разрешения. Законопроект был доработан и предоставлен профильному комитету для ознакомления и дальнейшей работы.

Что касается сегодняшнего заседания, одной из основных тем обсуждения стал вопрос закрепления прав и обязанностей артелей, поскольку специфика работы таких субъектов хозяйствования отлична от работы шахт − горных предприятий по добыче полезных ископаемых подземным способом», – отметил парламентарий.

Член Комитета, председатель Донецкой территориальной профсоюзной организации профсоюза работников угольной промышленности ДНР Геннадий Ковальчук отметил, что законопроект призван обеспечить социально-экономические права работников малых угледобывающих предприятий. Кроме того, его принятие позволит руководствоваться едиными требованиями к условиям эксплуатации.

Со своей стороны член Временной комиссии Сергей Чучин подчеркнул, что важно создать такую нормативную базу, которая будет регулировать все этапы создания малых угледобывающих предприятий, начиная от получения пакета разрешительных документов и заканчивая установлением ответственности. При этом деятельность таких субъектов хозяйствования не должна выходить за пределы правового поля Донецкой Народной Республики.

Подводя итоги обсуждений, председатель Комитета Юрий Покинтелица подчеркнул, что, несмотря на ряд разногласий по некоторым аспектам законопроекта, совместную работу можно считать плодотворной.

«Особое внимание следует уделить охране окружающей среды и недопущению наступления каких-либо негативных последствий для экологии в результате работы малых угледобывающих предприятий. Нельзя забывать о том, что на нас лежит ответственность перед будущими поколениями. Не стоит забывать и о проблемах, связанных с охраной труда.

Все вышеупомянутые вопросы необходимо разрешать. И подходить к их решению следует основательно и взвешенно. Поэтому Комитет возобновит работу над законопроектом при непосредственном участии как членов Временной комиссии, так и представителей заинтересованных органов», – подытожил Юрий Покинтелица.

Помимо законопроекта, призванного урегулировать деятельность угледобывающих артелей, парламентарии также обсудили проект закона «О внесении изменений в Закон ДНР ʺО недрахʺ». В частности, член Комитета Михаил Рымарь ознакомил коллег с заключением Администрации Главы ДНР на указанный законопроект. Члены Комитета обсудили поступившие замечания и предложения.