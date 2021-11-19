В Народном Совете обсудили возможность дополнения Гражданского кодекса ДНР отдельными нормами российского права

В четверг, 18 ноября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, на котором продолжилось обсуждение предложений по внесению изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда и Министерства юстиции ДНР.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«На сегодняшнем заседании Комитет совместно с представителями заинтересованных органов продолжил рассматривать инициативы Министерства юстиции по внесению изменений в действующий Гражданский кодекс ДНР, направленных на гармонизацию его положений с законодательными нормами Российской Федерации.

Стоит отметить, что указанные предложения предусматривают закрепление в законодательстве Республики ряда принципиально новых для нас правовых норм», – сообщил депутат.

Андрей Баевский подробнее остановился на предложениях, принятие которых обеспечит возможность функционирования в ДНР отдельных правовых институтов.

«В частности, предлагается установить законодательные основы создания наследственных фондов – некоммерческих организаций, создаваемых во исполнение завещания гражданина и на основе его имущества, которые осуществляют деятельность по управлению полученным в порядке наследования имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определённого срока в соответствии с условиями управления наследственным фондом.

В 2018 году в Российской Федерации вступил в силу закон, регламентирующий вопросы создания и функционирования института наследственных фондов. Данная практика широко распространена и в других государствах. В целях совершенствования законодательства ДНР прорабатывается возможность установления правовых основ создания таких организаций в Республике», – пояснил Андрей Баевский.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Александр Быкадоров рассказал об инициативах по внесению поправок в главу Гражданского кодекса ДНР о банковском счёте.

«Предлагается законодательно закрепить норму, в соответствии с которой действие положений ГК ДНР будет распространяться на отношения по договору банковского счёта с использованием электронного средства платежа, если иное не предусмотрено законодательством Республики о платёжной системе.

Ещё одно новшество – возможность открытия публичных депозитных счетов. Они предназначены для хранения денежных средств, переданных лицам, которые по закону имеют право на принятие средств на депозит, а именно нотариусам, судебным приставам, судам и иным органам или лицам. В Гражданском кодексе ДНР планируется прописать требования к договорам публичных депозитных счетов, определить возможные операции по таким счетам и правила распоряжения денежными средствами», – отметил парламентарий.

Подводя итоги заседания, председатель Комитета Андрей Баевский сообщил, что по завершении обсуждений поступившие предложения лягут в основу законопроекта, направленного на внесение изменений в ГК ДНР.