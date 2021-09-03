В Народном Совете обсудили возможность расширения перечня информации, не подпадающей по действие Закона «О рекламе»

Сегодня, 3 сентября, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям и Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Донецкой Народной Республики «О рекламе».

В мероприятии также приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, представители Правительства, Министерства информации, Министерства культуры и администрации города Донецка.

Об изменениях, предусмотренных проектом закона, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«Настоящий законопроект разработан в целях обеспечения единообразного подхода к разрешению вопросов, возникающих при разграничении понятий рекламных конструкций и конструкций, носящих справочно-информационный характер.

Так, предлагается включить в перечень информации, на которую не распространяется действие Закона «О рекламе», афиши учреждений культуры. Размещение информации такого характера не преследует цели привлечения внимания к результатам деятельности учреждения культуры, его продвижения на рынке, а направлено на доведение до потребителя необходимой информации о проводимых мероприятиях в соответствии с требованиями Закона «О защите прав потребителей».

Как профильный комитет сегодня мы рассмотрели замечания и предложения комитета-соисполнителя, а также заинтересованных органов государственной власти, работа над проектом закона будет продолжена», − сообщил парламентарий.

В свою очередь, председатель Комитета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова подчеркнула высокую общественную значимость законопроекта.

«Учреждения культуры являются некоммерческими организациями, деятельность которых, согласно части 1 статьи 152 Гражданского кодекса ДНР, носит социально-культурный некоммерческий характер.

Соответственно, сведения, размещённые на афише, не относятся к информации рекламного характера, а призваны информировать неопределённый круг лиц о событиях театрального и музыкального искусства, что является профилем деятельности и видом оказываемых услуг, предназначенным для идентификации учреждения культуры для потребителей.

Принятие законопроекта позволит устранить неоднозначное понимание и применение норм Закона «О рекламе» на практике в части вопросов, возникающих при разграничении понятий рекламных конструкций и конструкций, носящих справочно-информационный характер», − отметила Наталья Волкова.