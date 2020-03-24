Депутаты обсудили возможность создания реестра сайтов, содержащих запрещённую к распространению в ДНР информацию

Во вторник, 24 марта, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям и Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению отдельных положений проекта Кодекса административного судопроизводства ДНР.

В мероприятии также приняли участие представители Правительства, Министерства связи и Министерства информации Донецкой Народной Республики.

О вопросах, поднятых в ходе заседания, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«Обсуждался вопрос, затрагивающий полномочия республиканских органов исполнительной власти, осуществляющих свою деятельность в сфере информации и информационных технологий. Согласно Концепции внешней политики Донецкой Народной Республики, утвержденной Указом Главы ДНР от 1 марта 2019 года № 56, одно из стратегических направлений развития внешней политики нашего государства − взаимодействие с Российской Федерацией и стремление к совершенствованию законодательства Республики путем его гармонизации с законодательством России.

В настоящее время структуры систем органов исполнительной власти в сфере информации и информационных технологий в Российской Федерации и Донецкой Народной Республике существенно отличаются. Так, в России в указанной сфере деятельность осуществляет только Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а в Донецкой Народной Республике – Министерство связи и Министерство информации. Данные различия вызывают затруднения в гармонизации отечественного законодательства с российским», − сообщил депутат.

Итоги заседания подвёл председатель Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский.

«Сегодня были озвучены проблемы в сфере информации и информационных технологий, которые возникли при разработке законопроекта «Кодекс административного судопроизводства Донецкой Народной Республики». В частности, для реализации отдельных положений проекта необходим Единый реестр доменных имен, указатель страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию, распространение которой запрещено в Донецкой Народной Республике. Ведение такого реестра предусмотрено Законом ДНР № 71-IHC от 7 августа 2015 года «Об информации и информационных технологиях». Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся в скорейшем времени устранить имеющиеся пробелы в сфере информации и информационных технологий», − резюмировал парламентарий.