В Народном Совете обсудили возможность внесения изменений в нормы ГК ДНР, регулирующие патентное и авторское право

Сегодня, 2 декабря, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению предложений Министерства юстиции по внесению изменений в Гражданский кодекс ДНР.

В мероприятии принял участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства доходов и сборов, Министерства труда и социальной политики, Генеральной прокуратуры и Центрального Республиканского Банка.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Андрей Баевский рассказал, что на заседании рассматривались в том числе поправки, предлагаемые ко внесению в положения ГК ДНР, регламентирующие вопросы правового регулирования патентных прав.

«Так, предлагается законодательно закрепить основы государственного стимулирования создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов путём предоставления льгот авторам, а также патентообладателям и лицензиатам, использующим соответствующие изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Кроме того, конкретизируются нормы, регламентирующие возможность использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности.

Ещё одно нововведение – временная правовая охрана изобретения и промышленного образца. В соответствии с данной поправкой промышленному образцу, на который подана заявка в орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере интеллектуальной собственности, предоставляется временная правовая охрана со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента.

Также рассмотрена возможность дополнения Гражданского кодекса ДНР положениями, устанавливающими порядок определения конвенционного приоритета изобретения, полезной модели и промышленного образца», – сообщил депутат.

Парламентарий добавил, что на заседании рассмотрен и ряд других предложений, направленных на совершенствование механизма патентования промышленных образцов.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Александр Быкадоров рассказал о поступивших предложениях по внесению изменений в нормы ГК ДНР, регулирующие авторское право.

«К примеру, уточняются права авторов оригиналов произведений изобразительного искусства. В случае принятия изменений такие авторы смогут претендовать на вознаграждение при каждой перепродаже соответствующего оригинала произведения.

Помимо этого, предлагается дополнить Гражданский кодекс ДНР положениями, устанавливающими право авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях.

Рассмотрены и поправки в части охраны прав, смежных с авторскими», – отметил парламентарий.

В ходе заседания члены Комитета совместно с представителями заинтересованных органов также обсудили изменения, уточняющие досудебный порядок урегулирования споров в сфере интеллектуальных прав, и другие инициативы. Подводя итоги обсуждения, председатель Комитета Андрей Баевский подчеркнул, что по завершении анализа всех поступивших предложений Комитетом будет принято решение о целесообразности разработки соответствующего законопроекта о внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики.