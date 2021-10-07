В Народном Совете обсудили законодательные инициативы в сфере интеллектуальной собственности и вопросы функционирования института судебных примирителей

Сегодня, 7 октября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству. Участие в нём приняли представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Государственного комитета по науке и технологиям ДНР.

О рассмотренных вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«На сегодняшнем заседании члены Комитета совместно с представителями заинтересованных органов обсудили положения проекта закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики», разработанного Правительством. Данным законопроектом устанавливаются правовые основы охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в ДНР.

Так, предлагается заменить в ГК ДНР понятие «патентные и иные пошлины» понятием «государственные пошлины», следствием чего станет возможность наделения Правительства ДНР полномочиями по установлению перечня юридически значимых действий, за совершение которых взимаются государственные пошлины, а также полномочиями по установлению размеров таких пошлин, порядка и сроков уплаты, оснований для освобождения от уплаты государственных пошлин, уменьшения их размеров, отсрочки уплаты или возврата.

Сегодня мы обсудили предложения представителей заинтересованных органов по доработке законопроекта, работа над ним будет продолжена», – пояснил Андрей Баевский.

Председатель Комитета добавил, что по итогам обсуждения также было принято решение продолжить работу над проектом закона «О производственных кооперативах».

Кроме того, парламентарий сообщил, что по завершении заседания в формате рабочей группы члены Комитета утвердили итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики», поданного на рассмотрение Верховным Судом ДНР в порядке законодательной инициативы.

«Гражданским процессуальным кодексом и Арбитражным процессуальным кодексом, а также Кодексом административного судопроизводства ДНР установлены нормы, регламентирующие деятельность судебных примирителей. Однако в силу особенностей функционирования судебной системы Республики в настоящее время указанные положения не могут быть надлежащим образом реализованы на практике.

В связи с этим законопроектом предусмотрено приостановление действия положений ГПК, АПК и КАС, регламентирующих деятельность судебных примирителей, до 1 января 2025 года», – рассказал председатель Комитета.