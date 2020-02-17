В Народном Совете обсудили законопроект об обязательной присяге для госслужащих

В пятницу, 14 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, посвящённое обсуждению проекта закона «О присяге государственных гражданских служащих Донецкой Народной Республики».

Максим Кныш прокомментировал пресс-службе Народного Совета целесообразность дальнейшей работы над законопроектом.

«Ранее с законодательной инициативой, целью которой было принятие присяги государственными гражданскими служащими, выступил депутат Дмитрий Дезорцев. По его словам, законопроект разработан для осознания государственными гражданскими служащими принимаемой высокой персональной ответственности перед государством и обществом.

Учитывая, что 15 января текущего года Народный Совет принял Закон ДНР «О государственной гражданской службе», разработка специального закона о присяге госслужащих не оправдана.

Также отметим, что опыт Луганской Народной Республики и Российской Федерации в данной сфере отличен от вышеупомянутой законодательной инициативы. Таким образом, процедура присяги, по мнению Комитета, должна определяться иными нормативными правовыми актами, а дальнейшая работа над проектом закона «О присяге государственных гражданских служащих ДНР» нецелесообразна», – сказал депутат.