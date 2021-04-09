В Народном Совете обсудили законопроект, призванный закрепить основы уголовно-исполнительной деятельности в ДНР

В четверг, 8 апреля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению проекта Уголовно-исполнительного кодекса ДНР.

Участие в мероприятии приняли представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Управления Народной милиции и Общественной палаты ДНР.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Елена Шишкина.

«На сегодня в ДНР отсутствует нормативный правовой акт Донецкой Народной Республики, закрепляющий основы уголовно-исполнительной деятельности и определяющий порядок функционирования органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, правовое положение осужденных, средств их исправления, а также оказания осужденным помощи в социальной адаптации.

Разработанный Комитетом проект Уголовно-исполнительного кодекса направлен на формирование и совершенствование уголовно-исполнительного законодательства Донецкой Народной Республики, его систематизацию и структурирование. Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения к нему, поступившие от заинтересованных органов.

Важно понимать, что принятие проекта Уголовно-исполнительного кодекса позволит обеспечить надлежащее функционирование системы исполнения наказаний, а также повысит уровень защиты прав и свобод лиц, которые отбывают наказания, в том числе в местах лишения свободы. Соответственно, завершится очередной этап развития отдельных институтов Донецкой Народной Республики. В настоящее время уже подготовлена итоговая редакция законопроекта, работа будет продолжена на следующих заседаниях Комитета. Принятие данного проекта закона планируется в ближайшее время», − сообщила парламентарий.

Елена Шишкина добавила, что законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации, его принятие позитивно отразится на становлении государственности ДНР в целом.