В Народном Совете обсудили законопроекты, направленные на урегулирование вопросов содержания под стражей и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности

Сегодня, 8 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Свете, представители Верховного Суда, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«На сегодняшнем заседании были рассмотрены замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений и о внесении изменений в статью 58 Закона Донецкой Народной Республики «О здравоохранении».

В настоящее время статьёй 58 Закона «О здравоохранении» предусмотрено право лиц, содержащихся под стражей и находящихся в учреждениях, исполняющих наказания, на медицинскую помощь. При этом законом не предусмотрено право на получение медицинской помощи осуждённых к аресту и смертной казни лиц, которые в настоящее время содержатся в учреждениях, исполняющих наказания. Законопроектом предлагается закрепить такое право в Законе «О здравоохранении», а также закрепить полномочия Правительства ДНР на утверждение порядка оказания медицинской помощи указанной категории граждан.

Сегодня мы обсудили поступившие замечания и предложения к проекту закона, работа над ним будет продолжена при участии представителей всех заинтересованных органов», − рассказала парламентарий.

Елена Шишкина добавила, что также на заседании была продолжена работа над законопроектом «Об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима».

«Как комитет-соисполнитель мы рассмотрели замечания и предложения заинтересованных органов к проекту закона, которым предусматривается административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности при введении особого противопожарного режима, поскольку нормы действующего на территории Республики Кодекса Украины об административных правонарушениях не предусматривают таких мер.

По итогам совместного с приглашёнными лицами обсуждения положений законопроекта принято решение о продлении срока предоставления заключения на него», − сообщила председатель Комитета.

Кроме того, в ходе заседания парламентарии приступили к обсуждению концепции проекта закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и в статью 124 Уголовно-процессуального кодекса Донецкой Народной Республики», а также рассмотрели обращение жительницы города Тореза с предложениями по усовершенствованию действующего законодательства ДНР.