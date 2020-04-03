Депутаты обсудили законопроекты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории ДНР

В четверг, 2 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проектов законов об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике.

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, представители Правительства, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития и Центрального республиканского банка.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Сегодня мы рассмотрели замечания и предложения на законопроекты об инвестиционной деятельности в ДНР.

Для нашего государства в настоящее время приоритетной задачей является разработка законопроекта «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике», который гарантирует защиту прав инвесторов, их деятельности и будет способствовать развитию экономики Республики.

Стоит отметить, что в предложенных законопроектах предусмотрены упрощённый порядок регистрации инвестиционных проектов, а также особенности предоставления ряда преференций, льгот в рамках их реализации на территории ДНР.

Одной из ключевых мер государственной поддержки, указанной в разработанных на сегодняшний день законопроектах, является непосредственный учёт интересов инвесторов и предоставление гарантий по защите инвестиций.

Кроме того, при рассмотрении предложений было акцентировано внимание на необходимости приведения положений законопроектов в соответствие с нормами Гражданского кодекса в части юридических лиц, объектов гражданских прав, права собственности. Отдельно остановились на вопросах ведения Государственного реестра преференциальных инвестиционных проектов.

Таким образом, учитывая необходимость анализа рекомендаций, сформулированных по итогам парламентских слушаний на данную тематику, рассмотрение законопроектов «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» будет продолжено на заседаниях профильного комитета с участием заинтересованных органов», – сообщила парламентарий.