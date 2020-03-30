В Народном Совете обсудили законопроекты, регулирующие инвестиционную деятельность на территории ДНР

В пятницу, 27 марта, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проектов законов «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике» и «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике».

В мероприятии приняли участие представители Правительства ДНР, Министерства финансов, Министерства доходов и сборов, Министерства экономического развития, Центрального республиканского банка и постоянной рабочей группы по привлечению инвестиций.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Для Донецкой Народной Республики разработка базового закона, регулирующего инвестиционную деятельность, крайне важна. В рамках гармонизации с законодательством Российской Федерации работа над проектом закона обусловлена отсутствием до настоящего времени в действующем законодательстве Донецкой Народной Республики систематизированных норм, регулирующих порядок и условия предоставления мер государственной поддержки инвесторам, а также критериев отбора инвестиционных проектов в ДНР.

Проекты законов направлены на создание для инвесторов на территории Донецкой Народной Республики благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, привлечение в экономику и социальную сферу инвестиций, материальных и финансовых ресурсов, передовой техники и технологий, управленческого опыта, создание новых рабочих мест, а также увеличение налоговой базы и доходов Республиканского бюджета ДНР.

Главная задача государственной политики поддержки инвестиций заключается в создании привлекательности инвестиционной среды, которая определяется, прежде всего, условиями налоговой, финансово-кредитной политики государства, что в перспективе поспособствует привлечению отечественных и зарубежных инвестиций в экономику Донецкой Народной Республики.

Учитывая важность инвестиционной деятельности для государства, целесообразно вынести на рассмотрение и обсуждение указанные законопроекты в рамках проведения парламентских слушаний для определения единой концепции и подхода в урегулировании правоотношений на территории Республики. Таким образом, после проведения парламентских слушаний рассмотрение данных законопроектов будет продолжено на заседаниях Комитета с участием заинтересованных органов», – сообщила парламентарий.