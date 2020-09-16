В Народном Совете обсудили замечания и предложения на законопроект «О бухгалтерском учёте»

Во вторник, 15 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению проекта закона «О бухгалтерском учёте».

В мероприятии приняли участие представитель Главы Донецкой Народной Республики в Народном Совете, а также представители Министерства доходов и сборов, Министерства финансов, Центрального республиканского банка.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировала председатель Комитета Марина Жейнова.

«Согласно повестке дня мы сегодня рассмотрели замечания и предложения на проект закона «О бухгалтерском учёте», предусматривающие дополнение законопроекта соответствующими нормами о функционировании негосударственного регулирования бухгалтерского учёта.

В современных условиях невозможен механизм, в котором активная роль не отводилась бы негосударственному регулированию.

Как показывает практика, во многих развитых странах мира институт саморегулирования профессиональной деятельности сформировался естественным образом в ходе исторического развития уже давно и на сегодняшний день эффективно функционирует и используется в качестве альтернативы государственному регулированию.

Следует отметить, что саморегулирование можно рассматривать как особый экономический институт, который представляет собой альтернативу государственному регулированию и является эффективным механизмом регулирования предпринимательской деятельности и рынка. Саморегулирование способно намного оперативнее реагировать на запросы потребителей и противостоять падениям рынка. В свою очередь, государство получает возможность контролировать не отдельных участников рынка, а саморегулируемые организации, которые должны обеспечивать соблюдение своими членами стандартов поведения на рынке.

Также, чтобы гармонизировать законодательство Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации, Комитет принял решение определить в законопроекте особенности применения программ разработки республиканских стандартов, особенности разработки и утверждения республиканских стандартов субъектами негосударственного регулирования бухгалтерского учёта.

Комитет по бюджету, финансам и экономической политике считает целесообразным доработать представленный законопроект с учётом вышеуказанных предложений», – резюмировала председатель Комитета.