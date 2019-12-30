В Народном Совете отсрочили наступление административной ответственности за отсутствие страховых полисов ОСАГО у владельцев транспортных средств

Сегодня, 30 декабря, согласно повестке пленарного заседания, депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств“», разработанный членом Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике Владимиром Пакреевым.

О сути предложенных изменений рассказал инициатор законопроекта.

«Проектом закона предусмотрено продление до 1 июня 2020 года срока действия норм, регламентирующих вступление в силу положений Закона о наступлении административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Это связано с тем, что в настоящее время на территории Республики отсутствует зарегистрированная страховая компания и не в полном объёме разработаны и утверждены нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений Закона. Владельцы транспортных средств не могут заключить со страховщиком договор обязательного страхования и получить страховой полис.

Принятие законопроекта будет способствовать урегулированию правоотношений, связанных с обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев транспортных средств и недопущению возникновения социальной напряжённости среди автовладельцев», – пояснил парламентарий.

Поскольку предложенные изменения направлены на усовершенствование действующего законодательства в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также обеспечение надлежащих условий для правоприменения Закона, парламентарии проголосовали за принятие законопроекта в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменения в статью 39 Закона Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.