В Народном Совете по поручению Главы ДНР рассмотрели заявление жителей Макеевки 

Сегодня, 25 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам совместно с Комитетом по промышленности и торговле. На мероприятии присутствовали представители Контрольного Управления Главы ДНР, Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при Главе ДНР, а также администрации города Макеевки.

На заседании по поручению Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина рассматривалось коллективное обращение жителей поселка шахты Бажанова города Макеевки о нарушении правил эксплуатации полигона твёрдых бытовых отходов коммунальным предприятием «Экопром».

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Народного Совета по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам Юрий Покинтелица.

«В связи с окончанием 31 декабря 2019 года у разрешения на эксплуатацию полигона КП “Экопром” принято решение о более детальном изучении вопроса, изложенного в обращении граждан. Необходимо получить полную и достоверную информацию о проводимых мероприятиях, направленных на организацию хранения твердых бытовых отходов на городском полигоне ТБО, предельно допустимом их количестве, а также сопутствующей информации, которая может прояснить суть проблемы», – сказал парламентарий.