В Народном Совете почтили память погибших во время блокады Ленинграда и узников немецких концентрационных лагерей

Сегодня, 27 января, в сессионном зале Дома правительства депутаты Народного Совета ДНР почтили минутой молчания память жертв нацизма в годы Великой Отечественной войны.

«Ровно 76 лет назад в истории нашей большой Родины произошло знаковое событие – блокадный Ленинград был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня же этот день является Днём воинской славы России.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня. Это один из самых трагических периодов в истории Великой Отечественной войны, поскольку противник, отдавая важное стратегическое значение взятию города, применял для этого самые жестокие и бесчеловечные методы. Немецко-фашистские войска намеревались взять город измором, стереть его с лица земли. Сотни тысяч погибших от холода и голода мирных жителей, солдат, которые сложили свои головы на поле боя – такой непомерно высокой была цена свободы, мира и благополучия.

Годом позднее, 27 января 1945 года, советские войска освободили узников Освенцима. Организацией Объединенных Наций этот день был объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста.

Сегодня, когда, к сожалению, безжалостно искажается история, всё чаще совершаются попытки уничтожить историческую память, хочется напомнить всему миру, что освобождение Освенцима – это заслуга советских войск, советского народа, и именно благодаря им наступил мир.

Мы с вами – последователи народа, который победил фашизм. Мы обязаны помнить об этом всегда. Помнить тех, кто погиб в той страшной войне, чтить тех, кто выстоял вопреки всем трудностям и лишениям, быть благодарными за то, что мы с вами сегодня живы.

В память обо всех погибших во время блокады Ленинграда, во время освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, узников немецких лагерей смерти, в память обо всех солдатах и мирных жителях объявляется минута молчания», – обратился к коллегам Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Напомним, 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). За время блокады по городу было выпущено около 150 тысяч снарядов и сброшено свыше 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб. На Нюрнбергском процессе говорилось, что в Ленинграде погибло около 632 тысячи человек. Из них лишь 3% – от бомбёжек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Также, 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста, утверждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили узников нацистского концлагеря в Освенциме на юге Польши. За время существования концлагеря в нём погибли, по разным оценкам, более полутора миллионов человек.