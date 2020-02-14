В Народном Совете поддержали инициативу внедрения программно-целевого подхода в систему государственного управления Республики

В четверг, 13 февраля, на базе государственного учреждения «Институт экономических исследований» состоялась дискуссия по вопросам применения программно-целевого подхода в практике государственного управления ДНР.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства Владимир Пашков, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты Марина Жейнова и Роман Лепа, министр экономического развития Алексей Половян, министр агропромышленной политики и продовольствия Артём Крамаренко, министр связи Игорь Халепа, руководители вузов и представители бизнеса Республики.

В комментарии пресс-службе Народного Совета вице-спикер парламента подчеркнула, что дискуссионная площадка создана для внедрения новых подходов к государственному управлению в Республике.

«Главная цель мероприятия − введение в практику применения программно-целевого планирования, чётко ориентированного на результат – повышение благосостояния и улучшение качества жизни граждан Донецкой Народной Республики. Программный подход позволит сделать процессы управления прозрачными, понятными и контролируемыми», ­− отметила Ольга Макеева.

В свою очередь, Марина Жейнова сообщила, что в рамках дискуссионной площадки поднимались вопросы законодательного регулирования вопросов государственного стратегического планирования.

«В обсуждении приняли участие депутаты, министры, представители бизнеса и научного сообщества, то есть люди, заинтересованные в скорейшем экономическом подъёме и процветании Республики.

В частности, сегодня обсуждались вопросы разработки законопроекта, касающегося стратегического планирования и прогнозирования. Этим проектом должен быть закреплён вектор развития нашего государства, в том числе в рамках реализации республиканских программ. Законодательство в этой сфере уже давно действует на территории Республики. В соответствии с ним реализуются отраслевые и другие программы. Принятие закона о стратегическом планировании позволит урегулировать все направления развития Донецкой Народной Республики», − рассказала парламентарий.

Итоги обсуждений подвёл депутат Роман Лепа.

«Более пяти лет формировалась государственность в Донецкой Народной Республике: создавались министерства и ведомства, городские и районные администрации. Народным Советом за это время подготовлены и приняты основные законы, регламентирующие их деятельность. При этом уже сейчас налицо чрезмерная бюрократизация государственной власти, что порождает коррупционные проявления и не способствует развитию общества.

Сегодня мы должны менять целевые приоритеты государственной власти в пользу повышения качества жизни населения Донецкой Народной Республики. Организация эффективной работы органов государственной власти возможна только при выполнении двух основных условий. Первое − программно-целевое планирование деятельности как министерств и ведомств, так и отраслей и государственных предприятий. Второе − полная прозрачность в оперативной отчётности об исполнении указанных программ и планов.

Именно обеспечение управляемости процессов и информированности общества об эффективности работы государственной власти должно стать основным вектором государственного строительства», − резюмировал парламентарий.