В Народном Совете подвели итоги серии круглых столов, посвящённых 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны (Обновляется)

Во вторник, 22 июня, в Донецком республиканском краеведческом музее состоялась республиканская историко-просветительская конференция «Политика западноевропейских государств в 1930-е годы: причины и предпосылки Великой Отечественной войны».

Открыл конференцию Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка. В ходе мероприятия парламентарии и приглашённые лица подвели итоги серии тематических круглых столов, посвящённых 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, которые были проведены на базе комитетов Народного Совета.

О результатах обсуждений в рамках круглого стола «Экономика и промышленность Европы перед началом Великой Отечественной войны», организованного Комитетом Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике и Комитетом Народного Совета по промышленности и торговле, рассказала Марина Жейнова.

«Робкие попытки исказить историю Великой Отечественной войны со временем переросли в мощные информационные атаки, цель которых − снести несущие опоры морально-нравственного воспитания молодого поколения.

В ходе мероприятия участники рассматривали экономическое состояние государств Европы в предвоенное время. В частности были подвергнуты анализу экономика Великобритании, Франции и Германии, проведено сравнение и сделан следующий вывод: огромные инвестиции в экономику Германии со стороны США и государств Европы, их политическое попустительство агрессивной внешней политике Гитлера, оказание западными фирмами активной помощи в налаживании военного производства Третьего Рейха, преследовало цель в конечном итоге столкнуть Германию с СССР, способствовать уничтожению Советского Союза.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Вместо этого в результате таких действий была развязана Вторая мировая война, ставшая самой кровопролитной в истории человечества, остановить которую удалось советскому народу», − сообщила парламентарий.

Итоги встречи, посвящённой международным отношениям в Европе накануне Великой Отечественной войны, подвёл депутат Народного Совета Владислав Бердичевский.

«Успешное обобщение и концептуализация традиционного для русского народа, России и Донецкой Народной Республики видения истории Великой Отечественной войны, а также выработка эффективных мер, направленных на противодействие попыткам её политизации и фальсификации невозможна без глубокого понимания особенностей международных отношений, имевших место в Европе в межвоенный период. За два десятилетия между мировыми конфликтами европейские государства не сделали ничего, чтобы извлечь уроки из истории и организовать такую международную систему, которая если не исключила полностью, то хотя бы сделала менее вероятной новую глобальную угрозы миру и безопасности.

Потворствуя германскому национал-социализму и используя его как инструмент в борьбе не столько с коммунизмом, сколько с Россией и русским народом, великие державы Европы, а также Соединённые Штаты Америки способствовали развязыванию Третьим Рейхом и его союзниками Второй мировой войны, важнейшим конфликтом в рамках которой является Великая Отечественная война. Именно для анализа предшествовавших ей международно-политических процессов в Европе Комитетом Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям и Комитетом Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству был организован соответствующий круглый стол, который состоялся 3 июня. В его работе приняли участие депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики, представители Министерства иностранных дел, Министерства информации и Донецкого национального университета», − рассказал Владислав Бердичевский.

С докладом о цели и результатах проведения круглого стола «Подготовка Советского Союза к отражению западной агрессии в 1941 году», который состоялся на базе Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству и Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, выступил Александр Куренков.

«Мы, люди старшего поколения, уже получили прививку от той исторической неправды, которая сейчас насаждается из Соединённых Штатов Америки и так называемого цивилизованного Евросоюза. Мы учили правильную историю и, безусловно, мы должны передать эту историческую память подрастающему поколению.

Сегодня необходимо пресекать попытки фальсификации истории и жёстко реагировать на некоторые события. Например, на разрушение памятников нашим героям, погибшим при освобождении стран Европы от фашизма.

Вспомним о плане «Ост». Это действительно была война на уничтожение. На территории Советского Союза должны были оставить от 20 до 50 миллионов местного населения, которые находились бы на положении рабов. И говорить об этом нужно жёстко для того, чтобы не было нападок на нашу великую Родину. Мы все русские люди – не по национальности, а по духу. И об этом нужно помнить», − подчеркнул депутат.

О вопросах, рассмотренных в ходе круглого стола «Нацистская идеология в Европе перед началом Великой Отечественной войны. Невыученные уроки», рассказала депутат Народного Совета Наталья Полянская.

«Руководствуясь стремлением избежать повторения кровавой истории 1941 – 1945 годов, 9 июня, в Доме профсоюзов в рамках проведения круглого стола «Нацистская идеология в Европе перед началом ВОВ. Невыученные уроки» состоялось общее заседание двух комитетов – Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству и Комитета Народного Совета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Его целью был анализ проявлений нацистской пропаганды Германии в довоенный и военный период на территории Европы, рассмотрение особенностей развития нацистской идеологии на территории Украины, выявление общих закономерностей между нацистской идеологией в довоенной Европе и современной Украине.

По итогам обсуждений участники встречи сделали однозначный вывод, что мы продолжаем, как и наши деды и прадеды, неистово бороться с такой формой фашизма, как нацизм, окончательно сформировавшийся на Украине в 2014 году в виде «Правого сектора» на Майдане.

Наше будущее с Российской Федерацией и со всем Русским миром, который уничтожил европейский фашизм в 1941-1945 годах и борется с ним сегодня во всём мире. Наша задача – противостоять всеми возможными способами агрессии украинского нацизма, сохранить свою русскую культуру и традиции, свою государственность, продолжать активную интеграцию в Русский мир, в Россию, в ряды борцов с нацизмом и фашизмом. Мы русские по духу, мы говорим и думаем на русском языке, мы не забываем историю и славные победы Русского мира. А самое главное, мы передаём и будем передавать свою историю жизни из поколения в поколение», − отметила парламентарий.

Итоги круглого стола, посвящённого гуманитарным аспектам Великой Отечественной войны, в ходе конференции подвёл депутат Народного Совета Ярослав Лисобей.

«8 июня, в Донецкой республиканской универсальной научной библиотеке имени Н. К. Крупской состоялся круглый стол, посвящённый 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, на тему «Гуманитарные аспекты Великой Отечественной войны». Его организаторами выступили Комитет Народного Совета по социальной и жилищной политике и Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства.

Особое внимание было уделено основным аспектам социальной политики Советского Союза. Участники круглого стола заслушали ряд докладов и сделали следующий вывод: несмотря на все тяготы и невзгоды, выпавшие на долю старшего поколения, наша страна выстояла. На защиту Родины поднялся весь народ. 22 июня по праву можно назвать Днём силы духа и мужества, единства многонационального Отечества, уверенности в победе за правое дело, гордости за дедов, отцов и матерей, за свою Родину.

Говоря сегодня о Великой Отечественной войне в гуманитарном измерении, особенно важным представляется то обстоятельство, что мы не ограничиваем своё внимание лишь вопросами прошлого. Анализируя опыт минувших лет, мы можем извлечь полезные идеи для решения тех проблем, которые встают перед человечеством и по сей день. Ведь, к огромному сожалению, военные действия и сейчас ведутся в разных точках земного шара, в том числе на территории нашего государства», − резюмировал депутат.

По завершении конференции участники возложили цветы к памятнику командиру 32-й гвардейской танковой бригады, полковнику Францу Андреевичу Гринкевичу.