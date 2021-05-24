В Народном Совете подвели итоги VI Республиканской недели безопасности дорожного движения

В понедельник, 24 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по транспорту и связи, посвящённое закрытию VI Республиканской недели безопасности дорожного движения, проходившей в период с 17 по 23 мая в рамках VI Глобальной недели безопасности дорожного движения ООН.

В мероприятии приняли участие представители Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, Министерства транспорта, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства образования и науки, Образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкая академия транспорта» и Федерации автомобильного спорта ДНР, лидер Общественной организации «За безопасность дорожного движения».

В ходе заседания участники отчитались о проведённых мероприятиях и поделились результатами работы.

Председатель Комитета Александр Бондаренко рассказал пресс-службе Народного Совета об итогах заседания.

«Согласно предоставленным сотрудниками УГАИ МВД ДНР статистическим данным, уровень нарушений правил дорожного движения, в том числе приводящих к смертности, пока ещё остаётся достаточно высоким, в связи с чем проведение таких мероприятий, как Республиканская неделя безопасности дорожного движения, имеет большое значение, так как позволяет более активно информировать население о правилах дорожного движения, вести пропаганду безопасного поведения на дороге и в целом усилить профилактическую работу по недопущению дорожно-транспортных происшествий.

В рамках VI Республиканской недели безопасности дорожного движения проведена большая работа. Так, при содействии Управления Государственной автомобильной инспекции МВД ДНР и других ведомств в течение недели в Республике проведены профилактические рейды и проверки на дорогах.

Надо сказать, что программа проводимых мероприятий была разнообразной и насыщенной. Основное внимание, конечно, было уделено подрастающему поколению. Организован показ обучающих видеосюжетов, проведены открытые уроки в образовательных учреждениях.

Кроме того, в рамках Республиканского слёта юных техников состоялся флешмоб «Вместе за безопасность дорожного движения!», а юные инспектора с интересом приняли участие в конкурсе под девизом «Молодёжь Республики – за безопасность дорожного движения!». Не оставила никого из участников равнодушным и тема круглого стола «Правила для двух колёс», проводимого на базе Донецкой республиканской библиотеки для молодежи.

С одинаково неподдельным интересом молодые люди участвовали в интеллектуально-познавательной игре «Вместе – за безопасность дорожного движения!» и тренинге «Пристегни ремень безопасности!»

А для самых маленьких граждан Республики в театре кукол прошёл показ спектакля «Приключения автомобильчика», также был проведён урок безопасности дорожного движения «В гостях у Светофора».

Большое внимание населения привлёк к себе агитационный автопробег «Соблюдайте ПДД!». А соревнования «Первый этап открытого Чемпионата и Первенства Донецкой Народной Республики по автомобильному спорту дисциплина картинг, вид кольцевая гонка», проводимые в рамках акции, стали своеобразным подарком для любителей автоспорта», – поделился парламентарий.

В заключение Александр Бондаренко добавил, что после окончания недели безопасности дорожного движения не стоит ослаблять внимание в отношении безопасности детей на дорогах. Также необходимо продолжать популяризировать нормы правильного поведения участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов.