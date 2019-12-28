В Народном Совете подвели промежуточные итоги работы Временной комиссии по выявлению фактов противоправной деятельности МДС

В пятницу, 27 декабря, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета Донецкой Народной Республики по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей Министерства доходов и сборов.

В комментарии пресс-службе председатель Временной комиссии Андрей Баевский рассказал, что парламентариями было рассмотрено обращение гражданина, направленное на обжалование процессуальных документов, вынесенных должностными лицами Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, и подведены итоги деятельности Временной комиссии в 2019 году.

«Решение вопросов, обозначенных в обращении, выходит за рамки полномочий Временной комиссии, в связи с чем оно передано в соответствующие органы государственной власти Донецкой Народной Республики для рассмотрения в рамках компетенции. Однако хотелось бы отметить, что все обращения и выявленные, в них проблемные вопросы находятся на контроле у членов Временной комиссии. Сегодня мы также подвели итоги деятельности Временной комиссии в 2019 году. Хочу выразить благодарность всем членам Временной комиссии за проделанную работу, принятые решения, терпение и нацеленность на результат.

Пользуясь случаем, хочу всех граждан Донецкой Народной Республики поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Я уверен, что в следующем году нас ожидает ещё больше побед и радостных моментов», – сказал парламентарий.