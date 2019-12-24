В Народном Совете подвели промежуточные итоги социальной программы «Дети Республики»

Во вторник, 24 декабря, в столичном кинотеатре «Звёздочка» состоялось торжественное ежегодное подведение итогов социальной программы «Дети Республики», инициированной заместителем Председателя Народного Совета ДНР Ольгой Макеевой. В мероприятии приняли участие Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, заместитель Председателя Народного Совета Ольга Макеева, депутаты, представители профильных министерств и ведомств.

В комментарии пресс-службе Народного Совета Владимир Бидёвка поблагодарил неравнодушных жителей Республики за активное участие в благотворительной программе.

«Хочу, прежде всего, отметить значимость программы, реализуемой при Народном Совете. Сейчас, когда дети в нашем государстве всё ещё знают, что такое звуки снарядов и помнят ужасы войны, важно помочь им насладится детством.

В силах каждого из нас подарить ребёнку радость, и я счастлив, что программа объединила такое количество людей: тех, кто помогает, и тех, кому помогают. Нет сомнений, что программу нужно не просто продолжать, но и активно работать над её расширением.

Благодарю каждого из вас за неравнодушие, за то, что дарите частичку сердца тысячам маленьких граждан нашей страны. И я точно знаю, что вместе мы справимся с любыми невзгодами!» – сказал спикер парламента.

Выступая перед участниками мероприятия, Ольга Макеева представила доклад о проделанной за годовой период работе.

«Сегодня в стенах донецкого кинотеатра «Звёздочка» мы собрались для того, чтобы подвести итоги социальной программы «Дети Республики», которая была основана ещё в 2015 году. Тогда мы с коллегами поняли, что необходимо спасать души наших детей, ведь война отнимает у них детство. Мы объединили усилия всех неравнодушных взрослых, чтобы в это непростое время подарить маленьким жителям Республики радость и яркие эмоции.

В 2019 году в рамках социальной программы «Дети Республики» было проведено около 150 мероприятий, которые смогли посетить более 5 000 детей.

В этом году география наших мероприятий значительно расширилась. Это связано с тем, что очень активно включились в эту работу депутаты Народного Совета II созыва. Они обеспечивают транспортировку детей в столицу Республики из всех уголков нашего государства», – отметила вице-спикер.