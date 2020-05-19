В Народном Совете предлагают внести изменения в закон об ОСАГО

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике утвердил итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в Закон ДНР “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Как профильный комитет мы рассмотрели и утвердили итоговую редакцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств”».

Законопроект оптимизирует условия для страхования гражданской ответственности владельцем транспортного средства, зарегистрированным в иностранном государстве, при въезде на территорию Донецкой Народной Республики. Так, владельцам транспортных средств, зарегистрированным в иностранном государстве, при въезде на территорию ДНР предлагается установить срок для страхования гражданской ответственности, который будет составлять один рабочий день со дня пересечения границы на весь период пребывания на территории Республики.

Также проектом закона устанавливается увеличение объёма прав страхователя в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Так, страхователь наделяется правом на обжалование страховых тарифов, рассчитанных страховщиком, с учётом поправочных коэффициентов.

Кроме того, законопроект закрепляет возможность проведения независимой экспертизы или оценки транспортного средства, иного имущества или их остатков при причинении вреда имуществу потерпевшего для выяснения обстоятельств причинения вреда и определения размера убытков, подлежащих возмещению страховщиком.

Проектом закона предусмотрено установление срока для страховщика для внесения сведений, указанных в заявлении о заключении договора обязательного страхования и представленных при заключении этого договора, в автоматизированную информационную систему обязательного страхования, созданную в соответствии со статьей 36 Закона. Вышеуказанный срок предлагается определить как «не позднее трёх рабочих дней со дня заключения договора обязательного страхования».

Законопроект также предлагает наделить полномочиями:

– орган страхового регулирования и надзора относительно установления принадлежности страховщику бланка страхового полиса обязательного страхования;

– Правительство Донецкой Народной Республики в части определения организационно-правовой формы и утверждения порядка создания организации, уполномоченной на осуществление компенсационных выплат.

Кроме того, проект закона устанавливает запрет страховщикам на

осуществление предпринимательской деятельности, не связанной

со страховой деятельностью, чтобы не допустить банкротства страховщиков.

Также проект закона предусматривает установление срока органу страхового регулирования и надзора для принятия решения о внесении страховщика в Единый государственный реестр субъектов страхового дела и предоставлении ему лицензии. Предлагается установить срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня предоставления страховщиком в орган страхового регулирования и надзора всех документов, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики и оформленных надлежащим образом.

Орган страхового регулирования и надзора и республиканский орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере внутренних дел, определены ответственными органами государственной власти за установление совместным приказом порядка взаимодействия автоматизированной информационной системы обязательного страхования и единой автоматизированной информационной системы технического осмотра, созданной в соответствии с законодательством в сфере технического осмотра транспортных средств.

Законопроект исключает возможность применения страховщиками франшизы при возмещении убытков страхователю или иному лицу, интерес которого застрахован в соответствии с условиями договора страхования.

Поскольку в настоящее время отсутствует механизм и условия для заключения со страховщиком договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и получения страхового полиса, проект закона предусматривает пролонгацию срока действия нормативного положения, предусматривающего вступление в силу положений Закона о наступлении административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, до 1 августа 2020 года.

Принятие законопроекта позволит обеспечить единство терминологического аппарата и правовых конструкций, закрепленных в Законе и иных законах Донецкой Народной Республики, оптимизировать правовой механизм и конкретизировать отдельные нормы, регламентирующие порядок осуществления деятельности страховщиком в сфере страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, защиту прав страхователей и потерпевших третьих лиц, надлежащую реализацию прав на получение страхового возмещения и страховой выплаты, а также усовершенствовать правоотношения в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, что обеспечит гармонизацию законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации», − рассказала парламентарий.

Подводя итоги, Марина Жейнова сообщила, что Комитет поддерживает представленный проект закона и считает целесообразным утвердить заключение с рекомендацией Народному Совету принять законопроект в двух чтениях в целом с учётом правок.