В Народном Совете предложили расширить государственные гарантии в сфере иммунопрофилактики

Сегодня, 28 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В комментарии пресс-службе Народного Совета заместитель председателя Комитета Ринат Билялов рассказал о предлагаемых изменениях, отметив, что законопроект направлен на усовершенствование действующего законодательства Республики в сфере иммунопрофилактики инфекционных болезней.

«В настоящее время иммунопрофилактика является самым эффективным и экономичным средством борьбы с инфекционными и отдельными онкологическими заболеваниями.

Для достижения цели по укреплению здоровья населения и увеличения продолжительности жизни людей Комитетом разработан проект закона, которым предлагается закрепить в Законе Донецкой Народной Республики «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» норму, согласно которой государством будет гарантировано бесплатное проведение профилактических прививок, включённых в календарь обязательных профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Законопроектом также предлагается установить на законодательном уровне исчерпывающий перечень обязательных профилактических прививок, который будет включать в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулёза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа», − сообщил парламентарий.

Ринат Билялов добавил, что изменения коснутся и положений, регламентирующих порядок приобретения гражданами лекарственных препаратов для иммунопрофилактики.

«Проект закона предусматривает внесение изменений в отдельные нормы Закона, в соответствии с которыми граждане будут иметь право приобрести иммунобиологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики в аптечных организациях по рецепту на лекарственный препарат», − рассказал председатель Комитета.

Парламентарий подчеркнул, что за основу законопроекта взяты отдельные нормы Федерального закона РФ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».