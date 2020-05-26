В Народном Совете предложили упростить процедуру временного ввоза в ДНР транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств

Комитет Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике рассмотрел замечания и предложения к проекту закона «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”». Об этом пресс-службе Народного Совета сообщила председатель Комитета Марина Жейнова.

«Мы рассмотрели заключения заинтересованных органов на законопроект «О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”».

Основная цель проекта закона – оптимизация правового механизма осуществления временного ввоза транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, на таможенную территорию Донецкой Народной Республики.

Законопроект конкретизирует положения части 1 статьи 304 Закона, связанных с датой вывоза временно ввезённого транспортного средства. Так, предлагается установить, что дата обратного вывоза временно ввезённого транспортного средства не может быть позднее последнего дня срока действия уплаченной таможенной пошлины.

Согласно положениям части 1 статьи 304 Закона, гражданам, зарегистрированным и постоянно проживающим на территории ДНР, временный ввоз транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, на таможенную территорию Республики разрешается на срок до одного года под письменное обязательство об их обратном вывозе при условии письменного декларирования в порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики для граждан, после уплаты ввозной таможенной пошлины и других налогов и сборов в размере, предусмотренном настоящей частью.

Оплата ввозной таможенной пошлины осуществляется единоразово при проведении таможенного оформления и действует на протяжении 365 дней со дня проведения таможенного оформления транспортного средства независимо от количества пересечений таможенной границы Донецкой Народной Республики данным транспортным средством в течение указанного периода.

Таким образом, гражданин имеет право произвести оплату ввозной таможенной пошлины за последующие 365 дней только после истечения срока действия ранее оплаченной таможенной пошлины.

Учитывая концепцию проекта закона, направленную на упрощение законодательной процедуры временного ввоза гражданами транспортных средств на таможенную территорию ДНР, предлагается статью 304 Закона дополнить новой структурной единицей, в которой будет закреплён правовой механизм, регулирующий правоотношения, связанные с возможностью оплаты гражданином ввозной таможенной пошлины за последующие 365 дней до истечения срока действия ранее оплаченной таможенной пошлины. То есть в случае необходимости гражданин имеет право осуществить вывоз транспортного средства, зарегистрированного на территории иностранного государства, за пределы таможенной территории Донецкой Народной Республики и заново осуществить его ввоз согласно нормам Закона, оплатив при этом ввозную таможенную пошлину. В таком случае таможенная пошлина будет уплачиваться в размере, уменьшенном на сумму ранее уплаченной таможенной пошлины, в части, относящейся к периоду со дня производимой уплаты таможенной пошлины и заканчивая последним днём действия ранее уплаченной таможенной пошлины. Это позволит упростить правовой механизм временного ввоза транспортных средств личного пользования, зарегистрированных на территории иностранных государств, на таможенную территорию Донецкой Народной Республики», – рассказала парламентарий.

Подводя итоги, Марина Жейнова сообщила, что Комитет поддерживает представленный законопроект и считает целесообразным рекомендовать Народному Совету принять его в первом чтении за основу с учётом доработки проекта закона ко второму чтению.