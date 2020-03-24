В Народном Совете предложили урегулировать имущественные отношения религиозных организаций

Во вторник, 24 марта, состоялось заседание Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое обсуждению предложений по внесению изменений в Закон ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Председатель Комитета Максим Паршин рассказал пресс-службе Народного Совета о сути законодательной инициативы по регулированию деятельности религиозных организаций.

«Прежде всего необходимо отметить, что законопроект «О внесении изменений в Закон ДНР “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» базируется на опыте Российской Федерации в сфере регулирования имущественных отношений религиозных организаций. Также его актуальность обусловлена тем, что данные отношения не регулируются Гражданским кодексом ДНР.

Законопроектом предлагается установить правовые нормы, регулирующие порядок распоряжения имуществом, находящимся в собственности религиозных организаций, и порядок передачи религиозным организациям культовых зданий и сооружений и иного имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», – сказал депутат.

Максим Паршин добавил, что парламентарии также рассмотрели заключения Правительства и Верховного Суда на предложенные изменения в Закон ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», которые будут учтены в дальнейшей работе над законопроектом.