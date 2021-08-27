В Народном Совете предложили усовершенствовать нормы, регламентирующие приём на обучение в дошкольные образовательные и общеобразовательные организации

Сегодня, 27 августа, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Донецкой Народной Республики и в статью 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

О рассмотренных вопросах и итогах заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Наталья Волкова.

«Данным законопроектом уточняются положения Семейного кодекса и Закона «Об образовании» о праве ребёнка на преимущественный приём на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного и начального общего образования в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучается его брат, сестра.

Так, исключается ограничение, согласно которому такое право предоставляется при условии проживания братьев, сестёр в одной семье и наличия у них общего места жительства. Также устанавливается норма, в соответствии с которой указанное право предоставляется как полнородным, так и неполнородным братьям, сёстрам. При этом ребёнок может обучаться в организации, в которой обучается только один из его братьев, сестёр», − сообщила парламентарий.

Наталья Волкова добавила, что в целях исключения излишних бюрократических проявлений проектом закона отменяется действие нормы, согласно которой ранее родителям было необходимо доказать родство между детьми для их зачисления в одну образовательную организацию.

«При разработке законопроекта учитывалось мнение всех профильных министерств и других заинтересованных органов государственной власти. По итогам сегодняшнего заседания было утверждено заключение профильного комитета на проект закона. Комитет порекомендовал Народному Совету принять законопроект в первом чтении за основу с учётом его доработки ко второму чтению», − резюмировала председатель Комитета.