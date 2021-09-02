В Народном Совете предложили усовершенствовать нормы, регламентирующие вопросы реорганизации унитарных предприятий

Сегодня, 2 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статьи 36 и 38 Закона Донецкой Народной Республики «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Об актуальности законопроекта и рассмотренных на заседании вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Действующим Законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» определено правовое положение государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий, права и обязанности собственников их имущества, а также порядок создания, реорганизации и ликвидации унитарных предприятий.

Целью предлагаемых законопроектом изменений является закрепление в заключительных и переходных положениях Закона возможности реорганизации дочерних предприятий, созданных унитарными предприятиями и государственными предприятиями до вступления в силу Закона, путём присоединения к создавшим их унитарным предприятиям или преобразования в государственные унитарные предприятия. Полномочия по принятию решения о реорганизации предлагается предоставить Правительству Донецкой Народной Республики», − пояснил председатель Комитета.

Парламентарий добавил, что в настоящее время Комитетом прорабатываются замечания и предложения к законопроекту, поступающие от заинтересованных органов.

«Сегодня на заседании было рассмотрено заключение Правительства Республики на проект закона. Все поступившие рекомендации по доработке законопроекта будут проанализированы Комитетом и учтены в итоговой редакции», − резюмировал Андрей Баевский.