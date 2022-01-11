В Народном Совете предложили усовершенствовать законодательные нормы, регулирующие подготовку специалистов в сфере физкультуры и спорта

Сегодня, 11 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменений в статьи 5 и 81 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании».

Председатель Комитета Наталья Волкова в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала об актуальности предлагаемых ко внесению изменений.

«Законопроект разработан и внесён на рассмотрение Народного Совета депутатом Виктором Ищенко. Предусмотренные законопроектом поправки направлены на расширение возможностей получения бесплатного высшего образования в сфере физической культуры и спорта.

Так, предлагается внести изменения в действующее законодательство, установив право лиц, которые уже имеют высшее образование, получать на конкурсной основе второе или последующее высшее образование за счёт бюджетных ассигнований Республиканского бюджета по программам бакалавриата и магистратуры в сфере физической культуры и спорта. Перечень соответствующих специальностей и направлений подготовки будет утверждаться Правительством ДНР.

Принятие проекта закона создаст дополнительные возможности для подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта, а также будет способствовать предотвращению оттока молодёжи из Республики», – рассказала парламентарий.

Председатель Комитета отметила, что в настоящее время законопроект обсуждается Комитетом с представителями заинтересованных органов.

Также Наталья Волкова напомнила, что Комитет продолжает работу над законопроектом, который направлен на расширение возможностей для подготовки специалистов в сфере искусств.