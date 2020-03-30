В Народном Совете предложили законодательно закрепить приоритет кодифицированных законов

Комитет Народного Совета конституционному законодательству и государственному строительству разработал законопроект, направленный на установление иерархии нормативных правовых актов, согласно которой кодексы по юридической силе будут стоять выше законов. Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Максим Кныш.

«В настоящее время Законом ДНР «О нормативных правовых актах» определена иерархия НПА в Донецкой Народной Республике. Согласно ей высшую юридическую силу имеет Конституция ДНР, далее следуют законы, за ними кодексы, а затем – подзаконные нормативные правовые акты.

13 декабря 2019 года был принят Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики, который вступает в силу 1 июля 2020 года. При этом согласно статье 3 ГК ДНР гражданское законодательство основывается на Конституции и состоит из самого кодекса и принятых в соответствии с ним других законов», − сообщил парламентарий.

Максим Кныш подчеркнул, что для устранения юридической коллизии Комитет считает целесообразным внести изменения действующее законодательство, которым установлена иерархия нормативных правовых актов.

«Предлагается внести изменения в Закон ДНР «О нормативных правовых актах» и установить приоритет кодифицированного закона над некодифицированным, так как кодекс − это нормативный правовой акт базового характера, содержащий юридические предписания, которые являются фундаментом для многих отраслей права.

Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству утвердил конечную редакцию законопроекта о внесении изменений в закон о нормативных правовых актах в части иерархии нормативных правовых актов. В ближайшее время этот проект закона будет зарегистрирован в Народном Совете», − резюмировал председатель Комитета.