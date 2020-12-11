Профильный комитет утвердил итоговую редакцию проекта закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»

Комитет Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству закончил разработку проекта закона «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей». Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Андрей Баевский.

«Проект закона был разработан для реализации положений Гражданского кодекса, определяющих, что государственная регистрация юридических лиц и физических лиц – предпринимателей должна проводиться уполномоченным органом исключительно в предусмотренном законом порядке.

Закон направлен на урегулирование отношений, возникающих в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы, государственной регистрацией физических лиц в качестве предпринимателей и государственной регистрацией при прекращении физическими лицами деятельности в качестве предпринимателей», – сказал Андрей Баевский.

Также парламентарий поблагодарил представителей профильных министерств и ведомств за оказанную поддержку в разработке законопроекта.

«При работе над проектом закона Комитет провёл анализ поступивших заключений от заинтересованных органов государственной власти и иных государственных органов, учёл опыт Российской Федерации.

Стоит отметить, что проект закона был разработан при непосредственном участии Министерства доходов и сборов, которое является органом регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей.

11 декабря 2020 года Комитет утвердил итоговую редакцию и принял решение направить проект закона в Координационный комитет Народного Совета для включения в повестку дня ближайшего пленарного заседания», – резюмировал Андрей Баевский.