В Народном Совете приступили к популяризации спорта и разработке единого подхода к развитию физической культуры

Сегодня, 30 июня, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму и Комитета Народного Совета по образованию, науке и культуре, посвящённое разработке единой стратегии оздоровления граждан ДНР и популяризации здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки и Министерства молодёжи, спорта и туризма.

Председатель Комитета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Владимир Чекун поделился с пресс-службой Народного Совета подробностями предложений, с которыми выступил возглавляемый им комитет.

«Для решения проблем в сфере укрепления физического здоровья людей необходима единая стратегия действий различных министерств и ведомств, общественных организаций, финансово-промышленных объединений, компаний, коммерческих структур, учёных и специалистов.

Эта стратегия должна быть направлена на создание максимально благоприятных условий для оздоровления граждан Донецкой Народной Республики в трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, по месту жительства, в местах отдыха.

Мы продумываем и финансовую сторону воплощения такой стратегии. Так, к примеру, планируется привлекать субъектов предпринимательской деятельность к спонсорским и благотворительным программам.

Также работа в данной сфере предполагает разработку новых и усовершенствование существующих нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта», – рассказал депутат.

Со своей стороны председатель Комитета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова поддержала инициативы коллег.

«Физическое воспитание в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, – это универсальное средство формирования разносторонней и гармонично развитой личности, которая с помощью физкультуры укрепляет собственное здоровье, оптимизирует трудовую деятельность, организует активный отдых.

Я считаю, что нужно уделить должное внимание физическому воспитанию наших детей, ведь здоровый образ жизни подрастающего поколения – залог здоровья нации, основа национальной безопасности.

Поэтому я поддерживаю коллег в разработке единой стратегии развития физической культуры и оздоровлении наших граждан», – подвела итог заседания парламентарий.