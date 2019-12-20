В Народном Совете приступили к разработке проекта закона о социальной защите лиц, пострадавших от радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС

Сегодня, 20 декабря, состоялось заседание Комитета Народного Совета по социальной и жилищной политике, на котором парламентарии обсудили концепцию законопроекта, определяющего государственную политику в сфере социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На мероприятии присутствовали представители Министерства труда и социальной политики.

Председатель Комитета Юлия Крюкова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Учитывая, что одно из стратегических направлений развития внешней политики ДНР – взаимодействие с Российской Федерацией и гармонизация законодательства ДНР с правоприменительной практикой Российской Федерации, при разработке проекта закона мы ориентировались на опыт России и федеральный закон «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Также в решении ряда вопросов мы будем опираться на опыт Республики Крым. Так, в Донецкой Народной Республике отсутствуют территории, подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Поэтому, например, для решения вопросов, связанных с определением соответствия зон радиоактивного загрязнения, мы учтём законодательный опыт Республики Крым», – сообщила депутат.