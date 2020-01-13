В Народном Совете проанализировали правоотношения, связанные с объектами незавершённого строительства

Сегодня, 13 января, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, на котором парламентарии обсудили проблемные вопросы в сфере правоотношений, связанных с объектами незавершённого строительства.

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по земельным ресурсам, Фонда государственного имущества и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня на заседании комиссии обсуждались вопросы, связанные с наличием пробелов и юридических коллизий в нормативном правовом регулировании правоотношений, связанных с объектами незавершённого строительства. В ходе обсуждения были рассмотрены предложения заинтересованных ведомств.

По итогам заседания мы пришли к решению о продолжении работы в данном направлении с привлечением расширенного круга заинтересованных министерств и ведомств для налаживания взаимодействия, устранения проблемных аспектов в сфере правоотношений, связанных с объектами незавершённого строительства и в случае необходимости разработки и принятия нормативных правовых актов, которые бы способствовали исключению существующей проблематики», – сказала депутат.