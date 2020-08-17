В Народном Совете продолжается процесс согласования специальных законов с Гражданским кодексом ДНР

Комитеты и комиссии

В пятницу, 14 августа, состоялось заседание Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое обсуждению внесения изменений в Закон ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В мероприятии приняли участие представители Министерства государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.

Председатель Комитета Максим Паршин отметил актуальность темы заседания в связи со вступлением в силу 1 июля 2020 года Гражданского кодекса ДНР.

«Сегодня мы рассматриваем законопроекты, связанные с гармонизацией Закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» с российским законодательством в сфере религии, а также необходимость привести указанный Закон в соответствие с Гражданским кодексом ДНР», – сказал парламентарий.

Далее заместитель председателя Комитета Александр Мальков подробнее раскрыл тему дискуссии.

«Прежде всего отмечу, что Комитет подготовил несколько законопроектов, которыми мы планируем устранить правовые коллизии между действующим законом о свободе вероисповедания и религиозных объединениях и Гражданским кодексом ДНР.

В Гражданском кодексе деятельность религиозных организаций регулируется статьями 157–159. Согласно им гражданско-правовое положение религиозных организаций определяется самим Кодексом и законом о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. При этом в Гражданском кодексе также используется ряд понятий, требующих определения в специальном законе. Например, вероисповедание, конфессиональные нормы. Мы планируем внести соответствующие изменения, расширив понятийный аппарат в специальном Законе», – отметил депутат.

По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу над внесением изменений в законодательство, регулирующее деятельность религиозных объединений, с учётом замечаний от министерств и ведомств.

Новости по теме

Представители общественности получили разъяснения по отдельным нормам Гражданского кодекса

Владимир Бидёвка посетил тренировку сборной ДНР по карате

Ольга Макеева передала канцелярские наборы детям из прифронтовых районов

Владимир Чекун: ДНР и Республика Абхазия знают истинную цену свободы