В Народном Совете продолжается процесс согласования специальных законов с Гражданским кодексом ДНР

В пятницу, 14 августа, состоялось заседание Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, посвящённое обсуждению внесения изменений в Закон ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

В мероприятии приняли участие представители Министерства государственной безопасности и Генеральной прокуратуры.

Председатель Комитета Максим Паршин отметил актуальность темы заседания в связи со вступлением в силу 1 июля 2020 года Гражданского кодекса ДНР.

«Сегодня мы рассматриваем законопроекты, связанные с гармонизацией Закона ДНР «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» с российским законодательством в сфере религии, а также необходимость привести указанный Закон в соответствие с Гражданским кодексом ДНР», – сказал парламентарий.

Далее заместитель председателя Комитета Александр Мальков подробнее раскрыл тему дискуссии.

«Прежде всего отмечу, что Комитет подготовил несколько законопроектов, которыми мы планируем устранить правовые коллизии между действующим законом о свободе вероисповедания и религиозных объединениях и Гражданским кодексом ДНР.

В Гражданском кодексе деятельность религиозных организаций регулируется статьями 157–159. Согласно им гражданско-правовое положение религиозных организаций определяется самим Кодексом и законом о свободе вероисповедания и религиозных объединениях. При этом в Гражданском кодексе также используется ряд понятий, требующих определения в специальном законе. Например, вероисповедание, конфессиональные нормы. Мы планируем внести соответствующие изменения, расширив понятийный аппарат в специальном Законе», – отметил депутат.

По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу над внесением изменений в законодательство, регулирующее деятельность религиозных объединений, с учётом замечаний от министерств и ведомств.